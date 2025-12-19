Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Артюхов открыл «Дом Ямала»

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмирий Артюхов дал старт работы «Дому Ямала» в Тюмени. Открытие центра стало одним из событий, посвященных 95-летию региона, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.

Уточняется, что центр станет площадкой для общения, творчества, реализации инициатив и сохранения связи проживающих в области ямальцев со своей малой родиной. Открывая «Дом Ямала», Дмитрий Артюхов подчеркнул, что он задуман как уютное, живое место, где могли бы встречаться как ветераны, так студенты тюменских вузов.

«В этом году мы постарались дать второе дыхание месту, где собирается землячество, и вот — появился этот замечательный дом. Пусть в этих стенах встречаются мудрость ветеранов и энергия нашей молодежи, и 24 на 7 кипит жизнь», — отметил Артюхов.

Центр разместился в трехэтажном здании и включает многофункциональный зал, коворкинг-зону, музыкальную студию, комнату звукозаписи, также здесь находятся ярмарка студенческих сообществ. В ее рамках свои проекты губернатору уже представили «Содружество вожатых Ямала», студенческие отряды, «Волонтеры-медики» и штаб ямальских студентов.

В музыкальной студии ямальские ветераны исполнили для гостей музыкальный номер.

Также губернатор Ямала поздравил ветеранов с юбилеем округа и вручил восьми ямальцам региональные награды.

Церемонию открытия «Дома Ямала» завершило символическое зажжение его очага.