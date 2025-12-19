На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, какие елки и украшения выбирают россияне для Нового года

«Сравни»: 70% россиян планируют поставить искусственную елку на Новый год
Evgeniia Primavera/Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян планируют поставить дома к Новому году искусственную елку. Такое решение некоторые из них приняли с целью экономии. Об этом сообщил Life со ссылкой на опрос финансового маркетплейса «Сравни».

Согласно данным исследования, искусственную елку поставят 70% респондентов. Другие 9% опрошенных выбрали живое дерево, а у еще 21% россиян дома елки не будет вообще.

При этом 54% участников опроса придерживаются мнения, что еловые букеты и ветки являются компромиссным решением для создания праздничной атмосферы дома. Однако другие 25% считают, что такой декор выглядит незавершенным. Остальной 21% россиян ставят дома лишь нехвойные композиции.

Помимо этого, опрос показал, что 64% респондентов меняют искусственную елку не реже, чем раз в пять лет. Еще 31% россиян используют одно и то же дерево на протяжении от 6 до 10 лет. Только 5% опрошенных покупают елку исключительно тогда, когда старая полностью износилась.

Также 48% респондентов предпочитают украшать дерево шарами одного или двух цветов. Другие 44% россиян используют классические стеклянные игрушки и мишуру. И только 8% участников опроса выбирают изделия ручной работы и тематические фигурки.

Ранее россиянам дали советы, как выбрать качественную живую елку.

