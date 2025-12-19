На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о последствиях продажи своей банковской карты

Юрист Русяев: продажа своей банковской карты является незаконной
shutterstock

Продажа своей банковской карты третьим лицам незаконна и может привести к серьезным последствиям. Об этом RT рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

«Продажа своей банковской карты в реальности означает передачу третьему лицу электронного средства платежа и, как правило, всего, что позволяет распоряжаться деньгами: самой карты, пин-кода, доступа к приложению или смс‑подтверждения», — объяснил специалист.

По его словам, за передачу банковской карты или предоставление к ней доступа за вознаграждение для неправомерных операций предусмотрена уголовная ответственность по статье 187 УК РФ.

При этом владелец, который передает карту или выполняет переводы по указанию третьих лиц, рискует столкнуться с санкциями вплоть до лишения свободы на срок до трех лет. А для тех, кто приобретает карты и доступы к ним, предусмотрены штрафы крупных размеров и лишение свободы до шести лет, добавил юрист.

