Россиянам рассказали, что поможет распознать телефонных мошенников

Специалист Ульянов: давление выдает телефонных мошенников
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Давление и попытка вызвать тревогу выдают телефонных мошенников, часто они создают ощущение срочности, чтобы человек действовал импульсивно. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

По его словам, для защиты от аферистов стоит с настороженностью относиться ко всем звонкам с незнакомых номеров. Кроме того, людям важно учиться не поддаваться давлению и не раскрывать личные данные.

«При подозрении на мошеннический звонок лучше сразу завершить разговор. Продолжать беседу бессмысленно — это лишь дает злоумышленнику возможность влиять на собеседника. Чем дольше длится диалог, тем выше риск утечки конфиденциальной информации», — отметил Ульянов.

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев до этого говорил, что в России наблюдается рост случаев романтического мошенничества. Начинаются такие схемы обмана со знакомства в сети, создания эмоционального контакта и построения «отношений», в которых жертва начинает верить, что нашла свою вторую половинку.

Ранее сообщалось, что волгоградка поверила мошенникам и лишилась 1 млн рублей.

