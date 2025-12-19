На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач объяснила, почему после новогодних праздников происходят гормональные изменения

Врач Сережина: режим в новогодние праздники становится причиной снижения либидо
Shutterstock

Период новогодних праздников нередко становится для организма настоящим испытанием. Обилие жирной еды, резкая смена режима и чрезмерное употребление алкоголя могут повлиять не только на самочувствие, но и снизить либидо. Об этом «Известиям» рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

По словам специалиста, женский организм особенно чувствителен к нарушению привычного ритма жизни.

«Может меняться работа яичников, что иногда приводит к сбоям менструального цикла, включая задержки. В таких ситуациях нередко возникает тревога по поводу возможной беременности, хотя причина изменений часто носит физиологический характер и связана именно с праздничной нагрузкой на организм», — объяснила она.

Также влияние оказывают и праздничные застолья. Алкоголь и жирные блюда перегружают печень, при нарушении работы которого меняется синтез и утилизация гормонов. По словам врача, у мужчин снижение либидо особенно часто связано с употреблением спиртного, которое на время снижает уровень тестостерона.

Помимо этого, эксперт отметила, что дополнительным фактором становится нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Повышенная активность в праздники, особенно на фоне недосыпа и переедания, ухудшает кровообращение.

Врач-эндокринолог Ирина Островская до этого говорила, что повысить уровень тестостерона, если дефицит вызван ожирением и нездоровым питанием, можно с помощью занятий спортом и соблюдения диеты.

Ранее россиянам рассказали, как встречать Новый год в одиночестве.

