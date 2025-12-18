Врач рассказала, как повысить уровень тестостерона у мужчин

Повысить уровень тестостерона, если дефицит вызван ожирением и нездоровым питанием, можно с помощью занятий спортом и соблюдения диеты. Об этом aif.ru рассказала врач-эндокринолог Ирина Островская.

Специалист объяснила,что для коррекции уровня тестостерона необходимо включить в рацион продукты с полезными жирами и холестерином. Именно из этих веществ «строится» этот гормон. Врач посоветовала употреблять яйца, авокадо, жирную рыбу и оливковое масло.

Она также напомнила о важности микроэлементов. Поддерживать гормональный баланс помогут тыквенные семечки и красное мясо, в которых содержится цинк, рыбы и яйца, богатые витамином D, а также орехи и темный шоколад, содержащие магний.

При этом эндокринолог предупредила, что важно избегать жестких диет.

«Длительный дефицит калорий — сигнал для организма сокращать выработку тестостерона», — заключила она.

Дерматолог Пол Фаррант и диетолог Аманда Сериф до этого рассказали, что причинами редкой бороды у мужчин могут быть недостаток белка и жиров в рационе, а также сниженная чувствительность к гормону дигидротестостерону. Ускорить рост волос на лице могут специальные препараты, однако применять их следует только под наблюдением специалиста.

Ранее россиян предупредили о вреде сидячей работы для мужского здоровья.