Сын отрезал матери палец, чтобы разблокировать ее телефон ради доступа к деньгам

В Бразилии студент расправился с матерью ради денег и избавился от тела

Бразилец отрезал матери палец, чтобы получить доступ к банковским счетам. Об этом сообщает газета Metrópoles.

В штате Сан-Паулу арестовали 28-летнего студента юридического факультета Маурисио Гонсалвеша Гарсию. По версии следствия, он отрезал палец своей 61-летней матери Элианы Рошель, чтобы получить доступ к ее банковским счетам через мобильный телефон.

В день инцидента родственники поссорились, и Маурисио толкнул мать, от чего она ударилась головой и потеряла сознание. Он оставил ее лежать на диване и ушел, не вызвав помощь. Через два дня он обнаружил, что женщина не подает признаков жизни, завернул тело в простыню, положил в багажник и вывез на пустырь, после чего поджег машину.

В течение десяти дней Маурисио жил обычной жизнью, используя мобильный телефон матери и отвечая на сообщения от ее имени, чтобы не вызвать подозрений. Полиция задержала мужчину после того, как он ограбил заправку. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Расследование продолжается.

