На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сын отрезал матери палец, чтобы разблокировать ее телефон ради доступа к деньгам

В Бразилии студент расправился с матерью ради денег и избавился от тела
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бразилец отрезал матери палец, чтобы получить доступ к банковским счетам. Об этом сообщает газета Metrópoles.

В штате Сан-Паулу арестовали 28-летнего студента юридического факультета Маурисио Гонсалвеша Гарсию. По версии следствия, он отрезал палец своей 61-летней матери Элианы Рошель, чтобы получить доступ к ее банковским счетам через мобильный телефон.

В день инцидента родственники поссорились, и Маурисио толкнул мать, от чего она ударилась головой и потеряла сознание. Он оставил ее лежать на диване и ушел, не вызвав помощь. Через два дня он обнаружил, что женщина не подает признаков жизни, завернул тело в простыню, положил в багажник и вывез на пустырь, после чего поджег машину.

В течение десяти дней Маурисио жил обычной жизнью, используя мобильный телефон матери и отвечая на сообщения от ее имени, чтобы не вызвать подозрений. Полиция задержала мужчину после того, как он ограбил заправку. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Расследование продолжается.

Ранее ставрополец избил мать из-за того, что она отказалась дать ему денег.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами