Врач раскрыл, кому противопоказана селедка

Врач Бобровский селедку нельзя употреблять людям с подагрой
smile23/Shutterstock/FOTODOM

В преддверии новогодних праздников, изобилующих селедкой под шубой, диетолог Андрей Бобровский рассказал, кому стоит с осторожностью употреблять соленую рыбу. По его словам, которые цитирует «Радио 1», сельдь противопоказана людям с проблемами сердечно-сосудистой системы.

«В первую очередь, это провоцирует гипертоническую болезнь, поскольку высокое содержание соли приводит к задержке жидкости и, соответственно, к росту давления», — пояснил врач.

Кроме того, в группу риска входят люди, склонные к отекам, страдающие заболеваниями почек и желудочно-кишечного тракта, подагрой, а также аллергией на рыбу, отметил Бобровский.

В качестве альтернативы он посоветовал использовать в салатах запеченную несоленую рыбу.

Старший научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии», врач-диетолог Наталья Денисова до этого рассказала «Газете.Ru», что в новогоднюю ночь следует ограничиться 100-150 граммами селедки под шубой и таким же количеством салата оливье. Помимо этого, по ее словам, безопасная доза шампанского составляет 200 миллилитров для женщин и 300 — для мужчин.

Ранее диетолог предупредил о главных опасностях на новогоднем столе.

