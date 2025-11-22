На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе незаконно лишили пенсии мать не вернувшегося с СВО бойца

В Рязанской области незаконно лишили пенсии мать участника СВО
true
true
true
close
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Рязанской области мать бойца, который не вернулся со специальной военной операции на Украине, была лишена пенсии из-за отсутствия документа, подтверждающего участие ее сына в добровольческом формировании Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Отмечается, что матери военнослужащего пришлось доказывать свое право на социальную выплату в судебном порядке. Прокуратура провела проверку, в итоге россиянке назначили пенсию и сделали перерасчет более чем за год.

Женщине назначили пенсию по потере кормильца, а также произвели выплату с 1 июня 2024 года в размере 295 тыс. рублей.

Накануне сообщалось, что в Новосибирской области бабушка участника специальной военной операции на Украине после отказа чиновников через суд добилась выплат. Суд удовлетворил иск, признав россиянку фактическим воспитателем военнослужащего.

Ранее глава Минобороны поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки военных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами