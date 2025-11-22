В российском регионе незаконно лишили пенсии мать не вернувшегося с СВО бойца

В Рязанской области мать бойца, который не вернулся со специальной военной операции на Украине, была лишена пенсии из-за отсутствия документа, подтверждающего участие ее сына в добровольческом формировании Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Отмечается, что матери военнослужащего пришлось доказывать свое право на социальную выплату в судебном порядке. Прокуратура провела проверку, в итоге россиянке назначили пенсию и сделали перерасчет более чем за год.

Женщине назначили пенсию по потере кормильца, а также произвели выплату с 1 июня 2024 года в размере 295 тыс. рублей.

Накануне сообщалось, что в Новосибирской области бабушка участника специальной военной операции на Украине после отказа чиновников через суд добилась выплат. Суд удовлетворил иск, признав россиянку фактическим воспитателем военнослужащего.

Ранее глава Минобороны поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки военных.