Эксперт рассказал, что могут сделать мошенники при наличии номера телефона жертвы

Киберэксперт Воронин: номер телефона может быть первым звеном в схеме мошенников

Наличие номера телефона у мошенников не даст им совершить противоправные действия. Об этом RT рассказал заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М.В. Ломоносова Тимофей Воронин.

«Думаю, что обладание такой информацией не дает мошенникам возможностей совершить противоправные действия, но может стать первым звеном в мошеннической схеме. Например, для попытки получения доступа к аккаунту «Госуслуг» — через восстановление пароля», — рассказал специалист.

Он также напомнил, что у мошенников уже есть большое количество личных данных россиян, полученных в результате различных утечек. Однако такая информация не позволяет совершать противоправные действия без дополнительной подготовки.

По словам эксперта, даже если человек лишь изредка получает телефонные звонки от злоумышленников, ему все равно необходимо регулярно обновлять пароли, не забывая делать их сложными, а также использовать двухфакторную аутентификацию.

Руководитель департамента киберразведки «Бастион» Константин Ларин до этого предупредил, что в преддверии Нового года в России отмечается рост мошенничества, связанного с поддельными службами доставки. По словам специалиста, злоумышленники оказывают давление на жертву, создавая необходимость срочно подтвердить заказ. В сочетании с плотным рабочим ритмом декабря такие действия снижают внимательность потребителя.

