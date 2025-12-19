На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне рассказали о своих предпочтениях при выборе новогоднего подарка

«Ингосстрах»: 82% россиян планируют дарить подарки на Новый год
Anastasia MiPhoto/Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян (82%) собираются дарить подарки на Новый год, следует из результатов исследования «Ингосстраха».

По данным исследования, только 11,8% россиян не будут дарить подарки, а 6,1% пока не определились.

Как отметил директор департамента электронной коммерции компании «Ингосстрах» Алексей Романов, россияне все чаще выбирают в качестве подарков то, что приносит реальную пользу.

«Сертификат «Ингосстраха» можно приобрести любого номинала от 1000 до 600 000 рублей — от небольшого знака внимания до серьезного подарка. Такой презент подчеркивает внимание к безопасности близких, что сейчас особенно важно», — сказал он.

Исследование показало, что 46,3% выбирают подарки в зависимости от ситуации и конкретного человека, 24,6% дарят физические подарки, 18,5% — деньги, а 10,6% — цифровые сертификаты.

Большинство россиян (71%) планируют дарить подарки членам своей семьи, 19,2% — коллегам, 13,8% — друзьям, 7,3% — соседям, а 1,3% отправят подарки на благотворительность.

Говоря о том, какие подарки россияне хотели бы получить, 57,3% респондентов назвали физические вещи наиболее предпочтительными, 30% выбрали «гибкий формат», 6,5% — цифровые подарки, а еще 6,2% — деньги.

Самыми желанными подарками на Новый год стали сладости (31%), игрушки и игры для детей (19,2%), а также косметика (5%).

По данным исследования, в среднем россияне тратят на подарки 7,6 тыс. рублей.

Исследование «Ингосстраха» проводилось в 37 городах России. Всего в исследовании приняли участие более 7 тыс. человек.

