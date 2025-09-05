На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Известный рэпер стал бодибилдером и удивил фанатов

Metro: рэпер Lil Jon занял третье место на соревнованиях по бодибилдингу
true
true
true
close
musclebeachvenice/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американский рэпер Lil Jon удивил поклонников неожиданным поворотом в карьере: 54-летний музыкант дебютировал в бодибилдинге и занял третье место на чемпионате в Лос-Анджелесе, пишет Metro.

Артист, настоящее имя которого Джонатан Х. Смит, вышел на сцену в категории Men's Physique Master's Over 45, удивив судей рельефными бицепсами и прессом. В интервью он отметил, что победой считает уже сам факт участия.

«Это много физической работы, самоотверженность, питание, концентрация», — объяснил он.

Перед соревнованиями его тренер Джей Гэлвин назвал результат «окончательным преображением», подчеркнув дисциплину и упорство рэпера, которому удалось совмещать изнурительные тренировки с гастролями, студийной работой и семьей.

Фанаты и коллеги по шоу-бизнесу засыпали артиста поздравлениями, отметив, что его преображение их удивило.

