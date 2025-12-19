На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ветеринар призвал не наряжать домашних кошек на Новый год

Ветеринар Шеляков: декоративная одежда опасна для домашних кошек
true
true
true
close
evrymmnt/Shutterstock/FOTODOM

Наряжать домашних кошек в праздничную декоративную одежду не следует, поскольку она может навредить состоянию питомцев. Исключением будут только бесшерстные животные, которым могут потребоваться теплые вещи в холод. Об этом Life рассказал ветеринарный врач Михаил Шеляков.

Эксперт объяснил, что кошки, у которых есть шерсть, могут сильно нервничать из-за посторонних предметов на своем теле. О таком отношении к вещам свидетельствует реакция питомцев даже на ошейники против блох и послеоперационные попоны. Поэтому не рекомендуется одевать животных в одежду даже для небольшой фотосессии.

Помимо этого, декоративные вещи могут быть опасны для кошек. По словам ветеринара, если оставить активного питомца в такой одежде одного, есть риск, что он зацепится за что-то или упадет. Также животное может оторвать зубами какой-либо элемент и подавиться им.

«В целом, одежда может быть применена действительно только для лысых пород, для постоянного ношения, и то они должны к ней привыкнуть. Все остальное — эти декорчики и так далее — это стресс, возможность травмирования, кошка может пытаться снять одежду и сама себя поцарапать», — добавил ветеринар.

Ветеринарный врач, менеджер по продукту ГК ВИК Екатерина Смолицкая до этого предупредила в разговоре с «Газетой.Ru», что угощение питомца едой с новогоднего стола нередко заканчивается поездкой в ветеринарную клинику. По словам специалиста, первый запрещенный для животных продукт со стола — шоколад.

Ранее россиян предупредили об опасности ароматических свечей для домашних животных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами