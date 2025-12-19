Ветеринар призвал не наряжать домашних кошек на Новый год

Наряжать домашних кошек в праздничную декоративную одежду не следует, поскольку она может навредить состоянию питомцев. Исключением будут только бесшерстные животные, которым могут потребоваться теплые вещи в холод. Об этом Life рассказал ветеринарный врач Михаил Шеляков.

Эксперт объяснил, что кошки, у которых есть шерсть, могут сильно нервничать из-за посторонних предметов на своем теле. О таком отношении к вещам свидетельствует реакция питомцев даже на ошейники против блох и послеоперационные попоны. Поэтому не рекомендуется одевать животных в одежду даже для небольшой фотосессии.

Помимо этого, декоративные вещи могут быть опасны для кошек. По словам ветеринара, если оставить активного питомца в такой одежде одного, есть риск, что он зацепится за что-то или упадет. Также животное может оторвать зубами какой-либо элемент и подавиться им.

«В целом, одежда может быть применена действительно только для лысых пород, для постоянного ношения, и то они должны к ней привыкнуть. Все остальное — эти декорчики и так далее — это стресс, возможность травмирования, кошка может пытаться снять одежду и сама себя поцарапать», — добавил ветеринар.

Ветеринарный врач, менеджер по продукту ГК ВИК Екатерина Смолицкая до этого предупредила в разговоре с «Газетой.Ru», что угощение питомца едой с новогоднего стола нередко заканчивается поездкой в ветеринарную клинику. По словам специалиста, первый запрещенный для животных продукт со стола — шоколад.

Ранее россиян предупредили об опасности ароматических свечей для домашних животных.