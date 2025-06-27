Daily Mail: в Индии слон напал на толпу во время фестиваля

В Индии слон напал на толпу во время шествия по улице в рамках фестиваля, пишет Daily Mail.

Во время празднования ежегодного фестиваля Ратха-йатра в индийском городе Ахмадабад один из участвовавших в шествии слонов внезапно бросился в толпу. Несколько человек оказались сбиты с ног и попали под лапы животного. На кадрах видно, как люди в панике разбегаются, а другие бросаются на помощь пострадавшим.

Сотрудники местного зоопарка сообщили, что в соответствии с установленным протоколом слону немедленно сделали инъекцию успокоительного. К счастью, никто серьёзно не пострадал, а организаторы быстро восстановили порядок. Однако известно, что в дальнейшем участие этого слона в массовых мероприятиях больше не планируется.

Ранее туриста оштрафовали за опасное селфи с диким слоном в Таиланде.