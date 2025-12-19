На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Журналисты Rambler&Co получили награду за материалы о киберпространстве и безопасности

«Газета.Ru» и «Лента.ру» стали победителями конкурса «Цифровая журналистика – 2025»
true
true
true
close
Пресс-служба Rambler&Co

Журналисты Rambler&Co стали победителями конкурса «Цифровая журналистика – 2025», сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Заместитель редактора отдела «Технологии» «Газеты.Ru» Роман Кильдюшкин победил в номинации «Лучшая серия публикаций на ИТ-темы» за материалы о кибератаках.

Также редактор отдела «Интернет и СМИ» «Ленты.ру» Артур Галеев получил награду в номинации «Лучшая публикация для массового читателя» за материал о методах защиты от телефонных мошенников.

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер поблагодарил жюри за признание работ журналистов медиахолдинга.

«Эта победа подтверждает высокий профессиональный стандарт и глубину наших проектов. Мы создаем материалы, которые объединяют факты, экспертные комментарии и практические советы, чтобы даже сложные темы – от киберугроз до технологий – становились понятными и полезными для читателя», — сказал он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами