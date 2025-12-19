Журналисты Rambler&Co получили награду за материалы о киберпространстве и безопасности

Журналисты Rambler&Co стали победителями конкурса «Цифровая журналистика – 2025», сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Заместитель редактора отдела «Технологии» «Газеты.Ru» Роман Кильдюшкин победил в номинации «Лучшая серия публикаций на ИТ-темы» за материалы о кибератаках.

Также редактор отдела «Интернет и СМИ» «Ленты.ру» Артур Галеев получил награду в номинации «Лучшая публикация для массового читателя» за материал о методах защиты от телефонных мошенников.

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер поблагодарил жюри за признание работ журналистов медиахолдинга.

«Эта победа подтверждает высокий профессиональный стандарт и глубину наших проектов. Мы создаем материалы, которые объединяют факты, экспертные комментарии и практические советы, чтобы даже сложные темы – от киберугроз до технологий – становились понятными и полезными для читателя», — сказал он.