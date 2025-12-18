Песков считает мессенджер Max удобным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что мессенджер Max удобен. Об этом пишет газета «Известия».

«Тот же Max, мессенджер, он удобен, молодежь им пользуется», — сказал он.

По словам представителя Кремля, через платформу поступают вопросы на Прямую линию главы государства, в том числе у молодых граждан.

Совмещенные большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным состоятся 19 декабря в Гостином дворе в Москве. Начало мероприятия запланировано на 12:00 мск. Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться в течение всего мероприятия. К текущему моменту россиянине направили более 2 млн обращений к президенту. Их расшифровкой, как и в 2024 году, будет заниматься GigaChat.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подготовка Владимира Путина к прямой линии вышла на заключительную стадию. По его словам, президент 18 декабря целый день готовился к мероприятию.

Ранее в Max заработала функция для защиты детей и пожилых от мошенников.