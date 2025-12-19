Партнеры Сбера поделились итогами работы в 2025 году

Партнеры Сбера («Самокат», «Купер» и «Мегамаркет») поделились итогами уходящего года и рассказали о предпочтениях клиентов в 2025 году, сообщает пресс-служба банка.

Всего за 2025 год клиенты «Мегамаркета» списали 7,5 млрд бонусов «СберСпасибо». Чаще всего россияне тратили бонусы на покупки таблеток для посудомоечных машин, стирального порошка, туалетной бумаги, подсолнечного масла и бананов.

В течение года россияне сделали более 260 млн заказов в сервисе «Самокат». Лидерами по числу покупок в сервисе стали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань и Красноярск. Самый большой заказ в сервисе состоял из 702 товарных позиций, а чаще всего покупатели приобретали молоко, минеральную воду, бананы и огурцы.

Также в 2025 году сервис «Купер» позволил россиянам сэкономить 1,3 тыс. лет, а совокупная экономия пользователей составила 15,8 млрд рублей. Всего сервисом за год воспользовались 20,1 млн раз, а самый оперативный заказ был доставлен за 4 минуты.

В Сбере напомнили, что «Самокат», «Купер» и «Мегамаркет» являются участниками программы лояльности банка.