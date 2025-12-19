На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач раскрыла два секретных способа избежать похмелья

Диетолог Белоусова: янтарная кислота – одно из двух лучших средств от похмелья
Shutterstock

Гарантированно избежать последствий праздничного застолья и симптомов похмелья можно только с помощью контроля потребления алкоголя, отметила диетолог Анна Белоусова. Однако есть и народные методы, которые могут облегчить состояние на утро после вечерних посиделок, но они требуют внимательного и осторожного подхода, рассказала она НСН.

Чаще всего такие средства от похмелья рассчитаны на прием сразу после потребления спиртного перед сном, отметила врач.

«Самым популярным средством является янтарная кислота, также ацетилсалициловая кислота — это банальный аспирин, — сообщила Белоусова. — Таких средств сейчас в аптеках много, ими даже лучше спасаться, чем народными средствами. Но здесь надо обязательно смотреть состав, потому что иногда в такие средства включают кофеин. Это может быть небезопасно, потому что сердечно-сосудистая система встает в штыки против попыток взбодриться».

Лучше всего, по мнению специалиста, сразу подходить к застолью с умом, соблюдая меру при потреблении алкоголя, а также не забывая о хорошей закуске. Важно, чтобы еды было много, она была вкусной, при этом лучше воздержаться от большого количества майонезных салатов, заключила врач.

Ранее были названы популярные, но бесполезные методы борьбы с похмельем.

