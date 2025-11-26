На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России оценили последствия передачи ЭКО по ОМС госклиникам

Репродуктолог Милютина: проведение ЭКО по ОМС в госклиниках ничем не грозит
true
true
true
close
Andrew Will/Shutterstock/FOTODOM

В России предложили разрешить проведение ЭКО по ОМС только в государственных клиниках. Это никак не отразится на эффективности процедуры и не навредит женщинам, приведет лишь к стандартизации лечения, считает гинеколог-репродуктолог Мария Милютина. Программа ОМС также позволяет тщательнее контролировать клиники, заявила она НСН.

«Самое главное, что лечение по программе ОМС – это лечение по чёткому стандарту, — подчеркнула врач. — Там могут быть разные варианты в разных регионах».

В пример она привела московские клиники, где процедура по ОМС включает в себя генетическую диагностику, квоты на замораживание яйцеклеток. В коммерческом протоколе условия вариативны, пояснила специалист.

Что касается эффективности процедуры, то к ней со всей серьёзностью относятся как федеральные, так и региональные центры. При этом в каждом регионе есть госклиники, ведётся централизация медцентров – всё это говорит в пользу того, что на доступности процедуры сказаться изменения не должны, считает Милютина. Она напомнила, что по программе ОМС также есть возможность контролировать эффективность клиник.

«Государство очень серьёзно подходит к этому, федеральные и региональные центры сегодня на высоком уровне. Поэтому частные клиники морально готовы к такому разграничению», — заключила репродуктолог.

Напомним, накануне глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил проводить все процедуры по ЭКО в рамках ОМС в государственных клиниках. По его мнению, государство обязано предоставить будущим матерям всестороннюю поддержку и защиту, а значит и взять под контроль такую важную процедуру, как ЭКО». Депутат также отметил, что благодаря ЭКО в России ежегодно рождается 50 тысяч детей.

Ранее российский врач развеяла популярные мифы об ЭКО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами