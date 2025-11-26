В России оценили последствия передачи ЭКО по ОМС госклиникам

В России предложили разрешить проведение ЭКО по ОМС только в государственных клиниках. Это никак не отразится на эффективности процедуры и не навредит женщинам, приведет лишь к стандартизации лечения, считает гинеколог-репродуктолог Мария Милютина. Программа ОМС также позволяет тщательнее контролировать клиники, заявила она НСН.

«Самое главное, что лечение по программе ОМС – это лечение по чёткому стандарту, — подчеркнула врач. — Там могут быть разные варианты в разных регионах».

В пример она привела московские клиники, где процедура по ОМС включает в себя генетическую диагностику, квоты на замораживание яйцеклеток. В коммерческом протоколе условия вариативны, пояснила специалист.

Что касается эффективности процедуры, то к ней со всей серьёзностью относятся как федеральные, так и региональные центры. При этом в каждом регионе есть госклиники, ведётся централизация медцентров – всё это говорит в пользу того, что на доступности процедуры сказаться изменения не должны, считает Милютина. Она напомнила, что по программе ОМС также есть возможность контролировать эффективность клиник.

«Государство очень серьёзно подходит к этому, федеральные и региональные центры сегодня на высоком уровне. Поэтому частные клиники морально готовы к такому разграничению», — заключила репродуктолог.

Напомним, накануне глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил проводить все процедуры по ЭКО в рамках ОМС в государственных клиниках. По его мнению, государство обязано предоставить будущим матерям всестороннюю поддержку и защиту, а значит и взять под контроль такую важную процедуру, как ЭКО». Депутат также отметил, что благодаря ЭКО в России ежегодно рождается 50 тысяч детей.

