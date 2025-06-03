На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Осужденным за экстремизм запретят перевод ближе к семье

Экстремистов запретят переводить в колонии недалеко от проживания родственников
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Лицам, осужденным за экстремизм, иностранным гражданам и лицам без гражданства запретят переводиться в колонии, расположенные рядом с местом проживания их родственников. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, соответствующие поправки в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, подготовленные Минюстом, были одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности 2 июня.

Изменения затронут статьи 73 и 81 УИК РФ, касающиеся определения мест отбывания наказания и принципа пребывания осужденного в одном учреждении на протяжении всего срока.

Согласно законопроекту, осужденные по статьям о экстремизме, иностранцы и лица без гражданства будут направляться в колонии, определяемые федеральным органом уголовно-исполнительной системы, без учета местонахождения их родственников.

«В настоящее время осужденные имеют возможность перевестись в другое исправительное учреждение, расположенное в том же субъекте Российской Федерации, где живут их близкие. Для этого требуется письменное заявление от самого осужденного или одного из его родственников. Однако данный законопроект отменяет эту льготу для определенных категорий заключенных», — пояснил председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

Ранее стало известно, как платят пенсию заключенным.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами