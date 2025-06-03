Осужденным за экстремизм запретят перевод ближе к семье

Экстремистов запретят переводить в колонии недалеко от проживания родственников

Лицам, осужденным за экстремизм, иностранным гражданам и лицам без гражданства запретят переводиться в колонии, расположенные рядом с местом проживания их родственников. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, соответствующие поправки в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, подготовленные Минюстом, были одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности 2 июня.

Изменения затронут статьи 73 и 81 УИК РФ, касающиеся определения мест отбывания наказания и принципа пребывания осужденного в одном учреждении на протяжении всего срока.

Согласно законопроекту, осужденные по статьям о экстремизме, иностранцы и лица без гражданства будут направляться в колонии, определяемые федеральным органом уголовно-исполнительной системы, без учета местонахождения их родственников.

«В настоящее время осужденные имеют возможность перевестись в другое исправительное учреждение, расположенное в том же субъекте Российской Федерации, где живут их близкие. Для этого требуется письменное заявление от самого осужденного или одного из его родственников. Однако данный законопроект отменяет эту льготу для определенных категорий заключенных», — пояснил председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

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