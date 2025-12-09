На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Забайкалье возбудили дело против криминального авторитета

В Забайкалье возбуждено дело в отношении россиянина по подозрению в экстремизме
true
true
true
close
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Забайкалье возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в организации деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю.

Отмечается, что ранее неоднократно судимый 44-летний мужчина разделял идеологию запрещенной в России экстремистской организации.

Кроме того, россиянин занял в преступной иерархии главенствующее положение, пропагандировал криминальный образ жизни, возбуждение неприязни к представителям власти и правоохранительных органов, заставлял заключенных придерживаться криминальных законов, за нарушение которых применялась физическая сила.

Подозреваемый по решению суда заключен под стражу в следственный изолятор по обвинению в совершении имущественных преступлений.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и причастных к нему лиц.

Ранее сообщалось, что пожилой петербуржец отправил деньги экстремистской организации и стал фигурантом дела.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами