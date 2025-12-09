В Забайкалье возбудили дело против криминального авторитета

В Забайкалье возбуждено дело в отношении россиянина по подозрению в экстремизме

В Забайкалье возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в организации деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю.

Отмечается, что ранее неоднократно судимый 44-летний мужчина разделял идеологию запрещенной в России экстремистской организации.

Кроме того, россиянин занял в преступной иерархии главенствующее положение, пропагандировал криминальный образ жизни, возбуждение неприязни к представителям власти и правоохранительных органов, заставлял заключенных придерживаться криминальных законов, за нарушение которых применялась физическая сила.

Подозреваемый по решению суда заключен под стражу в следственный изолятор по обвинению в совершении имущественных преступлений.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и причастных к нему лиц.

