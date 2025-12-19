Врач дала советы, как подготовить кожу лица к новогодней ночи

Врач Ильчук: за неделю до Нового года стоит больше спать

К концу декабря накопленный стресс, усталость и недосып сказываются на коже лица. В такой ситуации не спасет даже дорогой макияж, поэтому за неделю до Нового года стоит слегка скорректировать свой образ жизни. Такой совет в беседе с РИАМО дала врач-косметолог, основатель и главный врач клиники Elevans Елена Ильчук.

В первую очередь, по ее словам, необходимо наладить базовые вещи: больше спать, снизить количество ночных перекусов, ограничить потребление спиртного и соленой пищи, которые задерживают жидкость и провоцируют появление мешков под глазами.

«За неделю до Нового года я обычно рекомендую пациентам не экспериментировать с новыми пилингами и аппаратными методиками, а сосредоточиться на том, чтобы кожа успокоилась. Если очень хочется кабинетный уход, лучше выбрать атравматичную чистку или увлажняющую процедуру и оставить хотя бы несколько дней на восстановление внешнего вида», — порекомендовала косметолог.

Подготовка кожи лица к Новому году — это не про волшебную маску за час до боя курантов. Это несколько дней более внимательного отношения к себе, подытожила специалист.

Старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA до этого предупредила о последствиях жестких диет перед Новым годом.

Она пояснила, что быстрое похудение — это всегда стресс для организма. Когда калорий становится слишком мало, включается так называемая метаболическая адаптация: тело снижает базовый обмен веществ, уменьшает выработку гормонов щитовидной железы и начинает экономить энергию. В результате снижение веса резко замедляется, а после окончания диеты килограммы возвращаются быстрее, чем ушли.

