Стало известно, что россияне подарят близким на Новый год

При выборе подарков россияне практически не ориентируются на тренды — этот фактор важен лишь для 1% опрошенных. Чаще всего решение принимается исходя из полезности (22%) или желания вызвать эмоции (21%). Таковы результаты опроса, проведенного сервисом «Купер» и исследовательской компанией ОнИн (есть у «Газеты.Ru»).

Мужчины чаще обращают внимание на практичность подарка, тогда как женщины стремятся подарить эмоции. Молодежь также в первую очередь выбирает презенты ради впечатлений. В среднем на новогодние подарки россияне планируют потратить около 9 тыс. рублей. Самые высокие траты ожидаются в крупных городах: в Москве — около 11 тыс. рублей, в Ростове-на-Дону — более 11 тыс., в Севастополе — около 12 тыс., в Хабаровске — свыше 13 тыс. рублей. Максимальный средний бюджет зафиксирован в Комсомольске-на-Амуре — около 16 тыс. рублей.

Наиболее желанным подарком россияне называют электронику и технику — такой вариант выбрали 36% участников опроса. Далее следуют косметика и парфюм (26%) и подарочные сертификаты (25%). Мужчины чаще предпочитают электронику, одежду и товары для спорта и хобби. Женщины ожидают получить косметику, парфюм, ювелирные украшения и сертификаты. Молодежь мечтает об одежде (49%), электронике (43%), сладостях (37%) и подарках-впечатлениях (29%). Старшее поколение делает более практичный выбор: электроника (30%), косметика (19%), сертификаты (19%) и одежда (14%).

С неподошедшими презентами россияне поступают по-разному. Каждый шестой (17%) признается, что передаривает такие подарки, а 36% сохраняют их, но не используют. Люди в возрасте 35–44 лет чаще других передаривают ненужные вещи, тогда как молодежь в основном оставляет их себе.

В опросе приняли участие более 2,5 тыс. россиян.

