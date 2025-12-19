На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что россияне подарят близким на Новый год

Более 20% опрошенных россиян выбирают близким полезный подарок на Новый год
true
true
true
close
Vitalii Stock/Shutterstock/FOTODOM

При выборе подарков россияне практически не ориентируются на тренды — этот фактор важен лишь для 1% опрошенных. Чаще всего решение принимается исходя из полезности (22%) или желания вызвать эмоции (21%). Таковы результаты опроса, проведенного сервисом «Купер» и исследовательской компанией ОнИн (есть у «Газеты.Ru»).

Мужчины чаще обращают внимание на практичность подарка, тогда как женщины стремятся подарить эмоции. Молодежь также в первую очередь выбирает презенты ради впечатлений. В среднем на новогодние подарки россияне планируют потратить около 9 тыс. рублей. Самые высокие траты ожидаются в крупных городах: в Москве — около 11 тыс. рублей, в Ростове-на-Дону — более 11 тыс., в Севастополе — около 12 тыс., в Хабаровске — свыше 13 тыс. рублей. Максимальный средний бюджет зафиксирован в Комсомольске-на-Амуре — около 16 тыс. рублей.

Наиболее желанным подарком россияне называют электронику и технику — такой вариант выбрали 36% участников опроса. Далее следуют косметика и парфюм (26%) и подарочные сертификаты (25%). Мужчины чаще предпочитают электронику, одежду и товары для спорта и хобби. Женщины ожидают получить косметику, парфюм, ювелирные украшения и сертификаты. Молодежь мечтает об одежде (49%), электронике (43%), сладостях (37%) и подарках-впечатлениях (29%). Старшее поколение делает более практичный выбор: электроника (30%), косметика (19%), сертификаты (19%) и одежда (14%).

С неподошедшими презентами россияне поступают по-разному. Каждый шестой (17%) признается, что передаривает такие подарки, а 36% сохраняют их, но не используют. Люди в возрасте 35–44 лет чаще других передаривают ненужные вещи, тогда как молодежь в основном оставляет их себе.

В опросе приняли участие более 2,5 тыс. россиян.

Ранее эксперт предупредил, что мошенники атакуют россиян под видом доставки новогодних подарков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами