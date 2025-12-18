На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Ростовской области пообещал помочь всем пострадавшим при атаке БПЛА

Слюсарь: всем пострадавшим при атаке БПЛА на Ростовскую область окажут помощь
Telegram-канал «Юрий Слюсарь»

Два человека, пострадавшие в результате ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростовскую область, находятся в очень тяжелом состоянии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что всего ранения получили восемь человек. Еще троих граждан спасти не удалось.

«Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — написал Слюсарь.

Губернатор рассказал, что поручил провести обходы в Батайске и максимально быстро обеспечить временным жильем людей, дома которых оказались разрушены. По его словам, власти окажут пострадавшим всю необходимую помощь. Для этого был организован прием заявлений граждан о предоставлении выплат.

«Муниципалитетам поручено в первую очередь закрыть тепловой контур в поврежденном жилье, зимой это важно. Деньги выделим из резервного фонда», — подчеркивается в заявлении.

В ночь на 18 декабря украинские БПЛА атаковали гражданскую инфраструктуру в Ростовской области. В результате ударов в порту в Ростове-на-Дону загорелось грузовое судно. Пять членов экипажа пострадали, двоих из них спасти не смогли. В соседнем Батайске ранения получили шесть жителей. Еще один человек не выжил. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Государственной думе РФ рассказали, как страна ответит на атаку украинских войск на Ростов-на-Дону.

