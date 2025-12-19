На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичей предупредили о скором возвращении морозов

Синоптик Шувалов: новая рабочая неделя в Москве начнется с морозов
Валерий Мельников/РИА «Новости»

В начале новой рабочей недели погода в столичном регионе снова изменится – в понедельник во второй половине дня придет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой морозы. Об этом RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

До понедельника в Москве погода останется устойчиво «ноябрьской», температура воздуха будет держаться около нуля градусов, отметил синоптик. Однако в понедельник, 22 декабря, почувствуется зима, к региону приблизится холодный атмосферный фронт, после чего начнет заметно холодать. К вечеру температура воздуха понизится до -5…-7°С.

Пик похолодания придется на вторник, в дневные часы ожидается -10…-12 °С, ночью – до -13…-15 °С. По большей части ощутимые морозы затронут восток Московской области, заключил Шувалов.

Ранее москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь.

