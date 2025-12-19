Риелтор рассказал, как «схема Долиной» повлияла на вторичный рынок жилья

Существует мнение, что на фоне «схемы Долиной» продажи вторичного жилья в России значительно упали. Однако на самом деле это утверждение преувеличено. Об этом kp.ru рассказал основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

«Говорить о резком снижении числа сделок на вторичном рынке жилья из-за «схемы Долиной» — это все-таки преувеличение. А еще это «реклама от застройщиков» — строительные компании стали склонять покупателей к покупки первички, запугивая тем, что вторичное жилье у них потом отберут по суду», — объяснил специалист.

Он отметил, что решение Верховного суда по делу о квартире Долиной стабилизирует рынок вторичного жилья и очистит его от схем мошенников.

По словам юриста, некоторые специалисты и родственники пожилых людей хотели заработать с помощью такого обмана, пытаясь продать квартиру, а потом вернуть ее себе через суд, не отдавая при этом деньги. Однако прошедшее заседание Верховного суда было открытым и транслировалось на всю страну, продемонстрировав, что «схеме Долиной» можно противостоять.

Руководитель юридического отдела сервиса «Защита сделки» в М2 Василиса Овсянникова до этого усомнилась в беседе с «Газетой.Ru», что решение Верховного суда по делу о квартире Ларисы Долиной повлияет на количество подобных дел. Однако, по ее мнению, теперь участники споров будут ориентироваться на процесс с участием певицы.

