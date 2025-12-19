На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Риелтор рассказал, как «схема Долиной» повлияла на вторичный рынок жилья

Риелтор Апрелев: снижение числа сделок на вторичном рынке жилья преувеличено
true
true
true
close
mapo_japan/Shutterstock/FOTODOM

Существует мнение, что на фоне «схемы Долиной» продажи вторичного жилья в России значительно упали. Однако на самом деле это утверждение преувеличено. Об этом kp.ru рассказал основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

«Говорить о резком снижении числа сделок на вторичном рынке жилья из-за «схемы Долиной» — это все-таки преувеличение. А еще это «реклама от застройщиков» — строительные компании стали склонять покупателей к покупки первички, запугивая тем, что вторичное жилье у них потом отберут по суду», — объяснил специалист.

Он отметил, что решение Верховного суда по делу о квартире Долиной стабилизирует рынок вторичного жилья и очистит его от схем мошенников.

По словам юриста, некоторые специалисты и родственники пожилых людей хотели заработать с помощью такого обмана, пытаясь продать квартиру, а потом вернуть ее себе через суд, не отдавая при этом деньги. Однако прошедшее заседание Верховного суда было открытым и транслировалось на всю страну, продемонстрировав, что «схеме Долиной» можно противостоять.

Руководитель юридического отдела сервиса «Защита сделки» в М2 Василиса Овсянникова до этого усомнилась в беседе с «Газетой.Ru», что решение Верховного суда по делу о квартире Ларисы Долиной повлияет на количество подобных дел. Однако, по ее мнению, теперь участники споров будут ориентироваться на процесс с участием певицы.

Ранее юрист рассказал о необходимости предварительного договора при покупке жилья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами