Эксперт дала прогноз, что ждет рынок после решения Верховного суда по делу Долиной

Решение Верховного суда по делу о квартире Ларисы Долиной вряд ли повлияет на количество подобных дел, однако теперь участники споров будут ориентироваться на процесс с участием артистки. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразила Василиса Овсянникова, руководитель юридического отдела сервиса «Защита сделки» в М2.

«Количество подобных судебных дел не зависит от сегодняшнего решения Верховного суда. Число сделок с ведомыми продавцами уже пошло на спад благодаря превентивным мерам риелторов, банков, правоохранительных органов и покупателей. Благодаря большому количеству неравнодушных граждан сейчас многие сделки с ведомыми продавцами в итоге не совершаются», — рассказала эксперт.

По словам Овсянниковой, можно ожидать, что теперь в аналогичных ситуациях будут ориентироваться на решение Верховного суда.

«Несмотря на то, что каждое подобное дело имеет индивидуальные обстоятельства, постановления судов должны быть обоснованными, а при нарушении в единообразии толкования и применения норм права решение подлежит отмене. Участники споров для защиты своей позиции будут ориентироваться на сегодняшний процесс, что заставит пересмотреть сложившуюся судебную практику по аналогичным делам», — считает она.

При этом она заявила, что изменения в законодательстве вряд ли произойдут по мотивам этого дела.

«Я не думаю, что будут изменения в законодательстве — по крайней мере, оснований для этого после сегодняшнего суда нет. По закону уже предусмотрено достаточно способов защиты прав собственников недвижимости. Однако надо иметь в виду, что в рамках оспаривания сделок с пороком воли добросовестность покупателя не имеет значение», — подчеркнула Овсянникова.

Сегодняшнее решение Верховного суда, по мнению эксперта, поможет сформировать единообразие в толковании и применении судами положений статьи 178 ГК РФ. При этом благодаря резонансу дела участники рынка недвижимости теперь будут более настороженно относиться к сделкам с пожилыми продавцами.

Эксперт также перечислила обязательные меры предосторожности при покупке жилья на вторичном рынке:

— безналичный расчет;

— запрос выписок ПНД и НД с медицинским освидетельствованием;

— альтернативные сделки с возрастными продавцами;

— при отсутствии альтернативной сделки — передача квартиры в день подписания договора купли-продажи.

Ранее адвокат объяснил, как россиянам обезопасить себя при покупке вторичного жилья.