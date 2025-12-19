На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор Санкт-Петербурга рассказал о планах по строительству метро в городе

Беглов рассказал о планах продления метро к Пулково и Экспофоруму
true
true
true
close
Пресс-служба Смольного

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал в эфире телеканала «78» о планах по строительству метро до аэропорта Пулково.

По его словам, на развитие метро на ближайшие три года в бюджете Петербурга заложено 200 млрд рублей.

«Первые за долгое время — у нас есть, кому строить. Есть, чем строить,» — отметил Беглов.

Чиновник уточнил, что уже создана необходимая база, власти готовы к проработке проекта строительства метро до аэропорта Пулково с последующим продлением до Экспофорума. В настоящее время специалисты ведут активное строительство в районе будущей станции «Каменка» на севере города.

Для строительства подземки понадобится федеральное софинансирование, добавил губернатор.

9 декабря Беглов сообщил, что в Санкт-Петербурге до конца 2025 года откроют две новые станции на Красносельско-Калининской линии метро – «Юго-Западную» и «Путиловскую».

Ранее сообщалось, что в Москве планируют построить 60 станций метро в ближайшие десять лет.

