Губернатор Петербурга анонсировал открытие новых станций метро

Губернатор Беглов: в Петербурге до конца года откроют две станции метро

В Санкт-Петербурге до конца 2025 года откроют две новые станции на Красносельско-Калининской линии метро – «Юго-Западную» и «Путиловскую». Об этом сообщил местный губернатор Александр Беглов во время прямой линии с горожанами, передает РИА Новости.

По его словам, эти станции «практически готовы».

«Они будут введены в эксплуатацию до конца года», — сказал чиновник.

В августе глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Алексей Зырянов заявил, что власти города рассчитывают закончить строительство 16 новых станций метрополитена к 2035 году.

В апреле власти Петербурга представили масштабный план развития городской транспортной инфраструктуры до 2035 года, ключевым элементом которого станет строительство 16 новых станций метро. Эта инициатива направлена на улучшение транспортной доступности и решение проблем, связанных с растущей численностью населения и увеличением транспортной нагрузки.

Ранее сообщалось, что в Москве планируют построить 60 станций метро в ближайшие десять лет.