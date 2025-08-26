На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве планируют построить еще 60 станций метро в ближайшие десять лет

Собянин: 60 новых станций метро построят в Москве к 2035 году
РИА Новости

В Москве в ближайшие десять лет планируется открыть 60 новых станций метро. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в интервью kp.ru.

Он рассказал, что планируется строительство около шести станций каждый год.

«До 2030-го года мы построим порядка 30 станций, 2035-го – еще 30», — сказал Собянин, отметив, что такой скорости строительства как в случае с Большой кольцевой линии метро сейчас нет.

В данный момент в плановом режиме строится Рублево-Архангельская ветку, Бирюлевская и Троицкая линии, а также станции «Гольяново» и «Печатники».

Он также добавил, что уже в конце 2026 года в метро появится первый беспилотный поезд.

В июле в Москве обновили дизайн схемы метро. Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова рассказал, что дизайн схемы был кардинально обновлен с 2013 года и продолжает совершенствоваться с тех пор.

Ранее Собянин ответил на вопрос о переименовании улиц, связанных с Украиной.

