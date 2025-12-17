Россиянин украл елочные игрушки из-за отсутствия новогоднего настроения

В Туле мужчина создал себе новогоднее настроение и попался полиции

В Туле полиция задержала мужчину, который похитил из гипермаркета елочные игрушки почти на 10 тысяч рублей. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел в строительном гипермаркете, в дежурную часть обратился представитель магазина с заявлением о пропаже новогодних украшений. Общий ущерб от кражи составил более 9 тысяч рублей. Личность предполагаемого вора быстро установили. Им оказался 33-летний ранее судимый местный житель.

На допросе он признался, что кражу совершил, потому что хотел создать себе новогоднее настроение. Все похищенные товары были изъяты и возвращены в магазин. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о краже.

