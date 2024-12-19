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Россиянам рассказали, как легально срубить елку к Новому году

Специалист Абрамов: россияне могут легально срубить живую елку в лесничестве

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Илья Наймушин/РИА Новости

Россияне могут самостоятельно срубить живую елку к Новому году в ближайшем лесничестве, там же можно купить дерево к празднику. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал начальник Управления федерального государственного лесного надзора Рослесхоза Алексей Абрамов.

По его словам, желающие должны будут заключить договор купли-продажи новогодней елки и выбрать понравившуюся на территории в лесу.

«На просеках, на линиях электропередач — на этих участках обычно деревья удаляются во избежание проблем с эксплуатацией линейных объектов. Данная норма предусмотрена лесным законодательством», — говорится в сообщении.

Стоимость деревьев начинается от 100–200 рублей, уточнил Абрамов. При этом за нелегальную вырубку елок россиянам может грозить административный штраф в размере до 5 тыс. рублей, заключил он.

Руководитель сети елочных базаров в Москве Владислав Пухарев до этого говорил, что живые елки и сосны к Новому году попадают на российский рынок после вырубки полей в Пермском крае, Челябинской области, Удмуртии, Пензенской, Самарской и Саратовской областях, которую проводят собственники.

Ранее россиянам рассказали, можно ли поставить новогоднюю елку в подъезде.

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