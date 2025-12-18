На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа общая привычка 90% людей, перенесших инфаркт

Daily Mirror: отсутствие физической активности утром часто предшествует инфаркту
true
true
true
close
Shutterstock

Отсутствие физической активности сразу после пробуждения — распространенная привычка людей, перенесших инфаркт, заявила британский кардиолог Сана Садоксай. Ее слова приводит издание Daily Mirror.

По словам врача, у пациентов разного возраста и образа жизни в анамнезе, помимо сердечного приступа, нередко обнаруживалась одна общая черта: по утрам они долго оставались малоподвижными. После подъема с постели такие люди сразу принимали сидячее положение и «хватались» за телефоны, затем ехали на работу и проводили сидя еще несколько часов.

Садоксай пояснила, что подобный режим способствует накоплению жира в области живота, повышению артериального давления и развитию скрытого воспаления, которое негативно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Кардиолог подчеркнула, что снизить эти риски можно с помощью простой утренней активности. По ее словам, достаточно пяти минут зарядки, растяжки, легкой пробежки или быстрой прогулки. Такая нагрузка улучшает кровообращение, активизирует обмен веществ, помогает стабилизировать уровень сахара в крови и служит дополнительной защитой для сердца.

Ранее была названа диета, снижающая риск смерти от сердечно-сосудистых событий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами