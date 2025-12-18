Названа общая привычка 90% людей, перенесших инфаркт

Отсутствие физической активности сразу после пробуждения — распространенная привычка людей, перенесших инфаркт, заявила британский кардиолог Сана Садоксай. Ее слова приводит издание Daily Mirror.

По словам врача, у пациентов разного возраста и образа жизни в анамнезе, помимо сердечного приступа, нередко обнаруживалась одна общая черта: по утрам они долго оставались малоподвижными. После подъема с постели такие люди сразу принимали сидячее положение и «хватались» за телефоны, затем ехали на работу и проводили сидя еще несколько часов.

Садоксай пояснила, что подобный режим способствует накоплению жира в области живота, повышению артериального давления и развитию скрытого воспаления, которое негативно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Кардиолог подчеркнула, что снизить эти риски можно с помощью простой утренней активности. По ее словам, достаточно пяти минут зарядки, растяжки, легкой пробежки или быстрой прогулки. Такая нагрузка улучшает кровообращение, активизирует обмен веществ, помогает стабилизировать уровень сахара в крови и служит дополнительной защитой для сердца.

