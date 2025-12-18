На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Пензенской области объявили беспилотную опасность

Мельниченко: на территории Пензенской области введен режим беспилотной опасности
Inna Varenytsia/Reuters

В Пензенской области введен режим беспилотной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Он уточнил, что в целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета.

18 декабря в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 216 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

17 декабря министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что эффективность российских систем ПВО при отражении украинских атак составляет в среднем 97%.

По словам главы ведомства, в начале 2025 года противник для атак на регионы РФ в среднем задействовал 1,5 тысячи беспилотников дальнего действия в месяц. Начиная с мая, их число постепенно возросло до 3,7 тысячи в месяц.

Ранее в Запорожской области при атаке БПЛА пострадал человек.

