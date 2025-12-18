В «Единой России» анонсировали серьезное обновление парламентской фракции

Якушев сообщил о предстоящей ротации во фракции «Единой России» в Госдуме

Фракция партии «Единая Россия» в Государственной думе по итогам выборов 2026 года серьезно обновится, при этом будет сохранена преемственность. Об этом сообщил секретарь Генсовета политической силы Владимир Якушев.

По его словам, партия заинтересована в том, чтобы в новом созыве сохранились эффективные и профессиональные депутаты, в том числе председатели комитетов, а также законодатели, обеспечивающие стабильность законотворческого процесса.

Якушев отметил, что избирательный цикл 2026 года будет масштабным и приведет к заметному обновлению депутатского корпуса на всех уровнях. Он напомнил, что в этот период, помимо парламентской кампании, также пройдут выборы в законодательные собрания 39 регионов, в 10 административных центрах, а также масштабные муниципальные кампании в 11 субъектах РФ.

«Депутатский корпус, конечно, поменяется. Учитывая динамику 2024–2025 годов, когда на уровне законодательных собраний и административных центров обновление составило около 75%, можно ожидать достаточно серьезной ротации и здесь», — сказал Якушев.

Политик подчеркнул, что ротация во фракции «Единой России» в Госдуме «будет достаточно серьезной», однако полная замена депутатского корпуса недопустима.

«Если в один момент в Думу придут исключительно новые люди без опыта, в условиях бюджетного процесса и сложной повестки это может привести к коллапсу», — пояснил Якушев.

Говоря об отборе кандидатов, он отметил, что ключевым механизмом по-прежнему остается предварительное голосование партии, его результаты станут основой для формирования списков на выборах.

Якушев добавил, что партия ведет постоянный анализ эффективности депутатов, включая оценку их активности, публичных заявлений и поддержки избирателей. Для этого используется условная «система светофора», отражающая степень вовлеченности и результативности. По его словам, для участия в новом избирательном цикле у депутата должно быть реальное ядро поддержки.

Якушев напомнил, что период работы восьмого созыва Госдумы пришелся на пандемию COVID-19 и специальную военную операцию. В этих условиях, по его словам, депутаты проявили себя по-разному: одни утратили доверие избирателей, другие, напротив, укрепили позиции.

«Это нормальный политический процесс: кто-то теряет поддержку, кто-то приобретает. Симпатии избирателей не исчезают — они перераспределяются», — заключил Якушев.