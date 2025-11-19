На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Астраханской области лошадь провалилась в склеп времен Золотой Орды

В степи Астраханской области лошадь провалилась в склеп времен Золотой Орды
Shutterstock/FOTODOM

В Астраханской области в окрестностях села Селитренное лошадь с всадником провалилась под землю и попала в склеп времен Золотой Орды. Об этом сообщил РИА Новости начальник отдела археологии государственного автономного учреждения Астраханской области «НПУ «Наследие» Юрий Лебедев.

По его словам, археологи обнаружили погребальную конструкцию, возраст которой, вероятно, составляет около пятисот лет.

«Люди путешествовали по степи, и у лошади под ногами провалилась земля. Она туда упала... Мы выехали на место. Определили, что животное провалилось в склеп позднего золотоордынского периода, который называется «Гурхана», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что иногда в склепах остаются воздушные полости, поэтому лошадь могла провалиться туда под тяжестью своего веса. Лебедев обратил внимание, что этот памятник археологии ранее не исследовался масштабно и находился под охраной как поселение золотоордынского периода Xlll — XV веков. По его словам, предполагалось, что здесь находится только поселение того времени. После инцидента объект законсервировали, а его дальнейшее исследование будет зависеть от финансирования на следующий археологический сезон, отметил эксперт.

Ранее в Калининградской области лошади покусали автомобиль, пока водитель ходил за грибами.

