На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Выросло число желающих пересечь границу России и Эстонии

Российская таможня предупредила о росте желающих пересечь границу РФ и Эстонии
true
true
true
close
Сергей Степанов/РИА «Новости»

В преддверии новогодних праздников наблюдается увеличение числа граждан, следующих через границу Эстонии и России. Об этом сообщила Санкт-Петербургская таможня.

«Наблюдается увеличение количества лиц, следующих через таможенную границу из Эстонии в Россию и обратно через пункты пропуска, расположенные в Ивангороде и Нарве», — говорится в сообщении.

В настоящее время скопление людей наблюдается перед эстонским пунктом пропуска, уточнили в таможне.

До этого сообщалось, что власти Эстонии обвинили троих российских пограничников в пересечении границы республики. В Таллине утверждают, что три российских пограничника на 20 минут пересекли границу страны.

27 ноября агентство ERR сообщило, что Эстония решила запустить новый радиолокационный комплекс на границе с Ленинградской областью России. Как выяснили журналисты, систему разместили на территории уезда Ида-Вирумаа. В Таллине ожидают, что она будет давать более качественный обзор воздушной обстановки.

Ранее Эстония начала строить бункеры на границе с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами