Выросло число желающих пересечь границу России и Эстонии

Российская таможня предупредила о росте желающих пересечь границу РФ и Эстонии

В преддверии новогодних праздников наблюдается увеличение числа граждан, следующих через границу Эстонии и России. Об этом сообщила Санкт-Петербургская таможня.

«Наблюдается увеличение количества лиц, следующих через таможенную границу из Эстонии в Россию и обратно через пункты пропуска, расположенные в Ивангороде и Нарве», — говорится в сообщении.

В настоящее время скопление людей наблюдается перед эстонским пунктом пропуска, уточнили в таможне.

До этого сообщалось, что власти Эстонии обвинили троих российских пограничников в пересечении границы республики. В Таллине утверждают, что три российских пограничника на 20 минут пересекли границу страны.

27 ноября агентство ERR сообщило, что Эстония решила запустить новый радиолокационный комплекс на границе с Ленинградской областью России. Как выяснили журналисты, систему разместили на территории уезда Ида-Вирумаа. В Таллине ожидают, что она будет давать более качественный обзор воздушной обстановки.

Ранее Эстония начала строить бункеры на границе с Россией.