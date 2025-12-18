Эстония обвинила российских пограничников в нарушении границы

Власти Эстонии обвинили троих российских пограничников в пересечении границы республики. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, инцидент якобы произошел 17 декабря. В Таллине утверждают, что три российских пограничника на 20 минут пересекли границу страны.

«Эстонские и российские официальные лица встретятся для обсуждения этого инцидента в четверг (18 декабря. — «Газета.Ru»)», — говорится в материале со ссылкой на заявление пограничной службы республики.

Также руководство страны намерено вызвать в Таллин высокопоставленного дипломатического представителя Москвы.

27 ноября агентство ERR сообщило, что Эстония решила запустить новый радиолокационный комплекс на границе с Ленинградской областью России. Как выяснили журналисты, систему разместили на территории уезда Ида-Вирумаа. В Таллине ожидают, что она будет давать более качественный обзор воздушной обстановки.

Комментируя ситуацию, командующий Военно-воздушными силами Эстонии Рийво Валге рассказал, что радиолокационный комплекс предназначен для обнаружения объектов на расстоянии до 550 км.

Ранее в Эстонии предложили забирать по €20 млрд из активов России за нарушения границы.