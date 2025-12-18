На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России стало рекордно мало «экстремальных трудоголиков»

Росстат: число экстремальных трудоголиков в РФ снизилось до минимума с 2016 года
true
true
true
close
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

В России наблюдается устойчивое снижение числа сотрудников, работающих сверх установленной нормы. Об этом сообщил Росстат, передает kp.ru.

По информации Росстата, за год количество людей, чья рабочая рабочая неделя превышает 40 часов, сократилось на 13%.

Отмечается, что тенденция к изнурительным переработкам снижается. Так, в третьем квартале 2025 года сверх нормы работали 2,48 млн человек, что на 13% меньше, чем в 2024 году.

Параллельно сократилось и число россиян с так называемым «экстремальным трудоголизмом» — тех, кто работает свыше 51 часа в неделю. Их количество в июле-сентябре текущего года составило 546 тыс. человек, что является минимальным среднеквартальным значением за весь период наблюдения, начавшегося с 2016 года.

До этого Соцфонд России сообщил, что наибольшее количество работающих пенсионеров зафиксировано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области.

Ранее россиянам напомнили об изменении размера пенсий в 2026 году.

