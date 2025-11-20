Россиян предупредили о вреде сидячей работы для мужского здоровья

Малоподвижный образ жизни, связанный с сидячей работой, может привести к серьезным проблемам с мужским здоровьем. Об основных рисках и способах их профилактики в беседе с «Газетой.Ru» рассказал врач — уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Арам Аракелян.

«Современный ритм жизни диктует свои условия, и для многих мужчин сидячая работа стала неотъемлемой частью повседневности. Однако мало кто задумывается о том, какое негативное воздействие она оказывает на мужское здоровье. Речь идет не только о банальной боли в спине и в области малого таза, но и о более серьезных проблемах, затрагивающих репродуктивную функцию и общее самочувствие», — подчеркнул Аракелян.

Врач выделил три основных фактора риска, связанные с длительным пребыванием в сидячем положении. Прежде всего, это нарушение кровообращения: длительное пребывание в сидячем положении замедляет циркуляцию крови в органах малого таза. Это приводит к застою крови и кислородному голоданию тканей, что негативно сказывается на функционировании простаты и яичек. Риск развития простатита и других воспалительных заболеваний значительно возрастает.

Еще одной серьезной проблемой, по его словам, является гормональный дисбаланс.

«Гиподинамия (малоподвижный образ жизни), сопутствующая сидячей работе, влечет за собой снижение уровня тестостерона — главного мужского полового гормона. Это может привести к ухудшению либидо, эректильной дисфункции, снижению мышечной массы и набору лишнего веса», — пояснил Аракелян.

Эксперт также обратил внимание на то, что сидячая работа часто сопровождается неправильным питанием и отсутствием достаточной физической активности, что ведет к набору лишнего веса. Ожирение, в свою очередь, усугубляет проблемы с кровообращением, гормональным фоном и повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний мужской репродуктивной системы.

«Однако решение всех этих проблем есть. Регулярные перерывы для разминки, занятия спортом, правильное питание и эргономичное рабочее место — это лишь некоторые из мер, которые помогут минимизировать негативное влияние сидячей работы на мужское здоровье. Помните, что забота о своем теле и здоровье — это инвестиция в долголетие и полноценную жизнь», — подчеркнул уролог-андролог.

Ранее уролог перечислил основные причины развития простатита.