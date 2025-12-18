В Екатеринбурге мать отказались госпитализировать вместе с 10-месячной дочкой

В Екатеринбурге мать отказались положить в больницу вместе с дочерью из-за ОРВИ

Екатеринбурженка не попала в больницу с 10-месячной дочкой в лихорадке. Об этом пишет E1.RU.

Жительница Екатеринбурга Анастасия обратилась в Детскую клиническую больницу №11 на Нагорной улице — у ее дочери пятые сутки держалась температура в 39°C. Однако женщину отказались госпитализировать вместе с ребенком. Причиной отказа стал насморк и признаки ОРВИ у самой матери.

Позже в больнице сообщили, что врачи действовали в рамках закона, так как одному из родителей или законному представителю дается право на совместное нахождение с ребенком в стационаре больницы независимо от возраста ребенка, но только в том случае, если сопровождающий здоров.

«Госпитализация сопровождающего лица с признаками заболевания не представляется возможной», — подчеркнули в медучреждении.

