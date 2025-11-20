В российской больнице мальчику удалили грыжу, которой нет

Пара из Искитима заявила, что из сыну удалили в больнице несуществующую грыжу

В Искитиме семья пятилетнего мальчика, которого планово оперировали в районной больнице, заявили, что ребенку удалили несуществующую грыжу. Об этом сообщает паблик «Наш город Искитим» во «ВКонтакте».

Мальчика госпитализировали для удаления крайней плоти. Когда мальчика вернули из операционной, родители заметили пластырь в районе пупка. На вопрос родителей о том, откуда взялась повязка, один из врачей якобы ответил, что мальчику планово удалили пупочную грыжу.

Семья мальчика рассказала, что ни заведующий отделением, ни главный врач больницы якобы не смогли объяснить, почему так вышло. Однако подтвердили, что в карте мальчика действительно был другой диагноз.

Родители дошкольника намерены писать заявление в прокуратуру и Следственный Комитет Новосибирской области.

Ранее в Бурятии врачи удалили пенсионерке здоровую почку и сделали ее инвалидом.