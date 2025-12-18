На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Долиной вернули часть суммы за продажу квартиры

Агентство недвижимости Whitewill вернуло Долиной две трети комиссионных
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Международное агентство недвижимости Whitewill, которое занималось продажей квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках, вернуло ей 2/3 от уплаченной комиссии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ Верховного суда РФ.

Уточняется, что соглашение между Долиной и Whitewill об урегулировании убытков было заключено 7 ноября 2024 года. По условиям договора, певице были возвращены денежные средства в размере 3,146 млн рублей из 4,8 млн рублей, переданных риелтору.

Отмечается, что Полина Лурье нашла в интернете именно объявление агентства Whitewill, после чего купила квартиру.

В прошлом году Лариса Долина продала жилье за 112 млн рублей, однако затем вернула себе недвижимость, заявив, что действовала под влиянием мошенников. В результате покупательница Полина Лурье осталась без квартиры и денег и теперь добивается возвращения жилья через суд.

16 декабря Верховный суд России рассмотрел жалобу Лурье и постановил оставить право собственности на квартиру за ней. 25 декабря Мосгорсуд рассмотрит вопрос о выселении народной артистки РФ из спорной квартиры.

Ранее сообщалось, что после продажи квартиры Долина пыталась заложить свой дом под влиянием мошенников.

