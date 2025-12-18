После продажи квартиры Долина пыталась заложить свой дом под влиянием мошенников

ВС РФ: Долина обращалась в банки за кредитами под залог дома, но ей отказали

Певица Лариса Долина обращалась в банки, чтобы взять кредиты под залог жилого дома, однако ей отказали из-за публикаций в СМИ, пишет РИА Новости со ссылкой на документ Верховного суда (ВС) РФ.

Отмечается, что эти деньги народная артистка России также хотела передать мошенникам. Она обратилась в несколько банков за кредитованием, но везде получила отказ. После этого люди, выманивающие у знаменитости деньги, перестали отвечать ей в мессенджере. Утверждается, что только после этого Долина окончательно убедилась, что общалась с мошенниками и обратилась в полицию.

В документе Верховного суда с решениями по спору вокруг недвижимости Долиной раскрыты результаты психиатрической экспертизы певицы. Установлено, что она продавала квартиру в состоянии психического расстройства. Мошенникам удалось убедить знаменитость продать недвижимость «из-за особенностей ее образа мышления и личностных черт», и это мешало ей отдавать отчет в своих действиях в момент совершения сделки.

16 декабря Верховный суд России постановил оставить право собственности на спорную квартиру за Полиной Лурье. 25 декабря Мосгорсуд рассмотрит вопрос о выселении Ларисы Долиной.

Ранее Захарова назвала дело Долиной попыткой врагов страны рассорить россиян.