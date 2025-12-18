На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России создали мощнейший 70-кубитный квантовый компьютер

Росатом завершил испытания 70-кубитного квантового компьютера на ионах иттербия
Владимир Песня/РИА «Новости»

Российские ученые Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) при поддержке госкорпорации Росатом создали 70-кубитный квантовый компьютер. Об этом ТАСС сообщили в компании «Росатом квантовые технологии».

«Успешная демонстрация вычислителя прошла в ходе контрольного эксперимента, фиксирующего результат развития установки в рамках реализации российской дорожной карты по квантовым вычислениям, которой руководит госкорпорация «Росатом»», — сообщили в пресс-службе.

В основе нового вычислителя лежат ионы редкоземельного металла иттербия, которые являются носителями квантовой информации.

В августе президент России Владимир Путин заявлял, что в России собраны прототипы квантовых компьютеров с огромными вычислительными возможностями. По его словам, эти устройства «позволяют разрабатывать новые лекарства, вакцины, материалы, быстро обрабатывать колоссальный объем данных».

Первая квантовая революция в начале XX века обогатила человечество лазерами, транзисторами и атомной энергетикой. Вторая революция в квантовых технологиях началась в самом конце прошлого века, когда ученые научились управлять индивидуальными квантовыми частицами и их свойствами, что сделало возможной реализацию многих идей. Сегодня Россия выходит на лидирующие позиции в области квантовых вычислений. Появление 50-кубитного компьютера и уникальных разработок на всех четырех приоритетных квантовых платформах убедительно подтверждает, что квантовая революция в России идет полным ходом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, когда появится способный взломать криптографию биткоина квантовый компьютер.

