Путин заявил о создании в РФ квантовых компьютеров

В России уже собраны прототипы квантовых компьютеров с огромными вычислительными возможностями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли, пишет ТАСС.

По его словам, эти устройства «позволяют разрабатывать новые лекарства, вакцины, материалы, быстро обрабатывать колоссальный объем данных».

«Благодаря усилиям «Росатома» в России уже собраны прототипы таких систем с огромными вычислительными возможностями», — сказал глава государства.

Первая квантовая революция в начале XX века обогатила человечество лазерами, транзисторами и атомной энергетикой. Вторая революция в квантовых технологиях началась в самом конце прошлого века, когда ученые научились управлять индивидуальными квантовыми частицами и их свойствами, что сделало возможной реализацию многих идей. Сегодня Россия выходит на лидирующие позиции в области квантовых вычислений. Появление 50-кубитного компьютера и уникальных разработок на всех четырех приоритетных квантовых платформах убедительно подтверждает, что квантовая революция в России идет полным ходом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

