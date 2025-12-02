Россиянам дали совет, как пережитть предновогоднюю суету и все успеть

Чтобы избежать стресса и суеты в предновогодний период, к празднику лучше готовиться заранее. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала семейный психолог Дарья Сальникова. К примеру, выбрать и приобрести подарки для близких можно уже сейчас, а не в последние дни декабря, когда в магазинах очереди, а доставка задерживается, отметила специалист.

Более того, по ее словам, постепенная подготовка к праздникам помогает мягко войти в новогоднее настроение, превратив суету в предвкушение.

«Ключ к спокойствию — понять, что не все задачи имеют срок «до 31 декабря». Есть «жесткие» дедлайны, которые перенести нельзя, а есть «гибкие» — наши внутренние установки. Некоторые задачи можно перенести на начало января, например, написать список желаний и целей», — сказала Сальникова.

Она также порекомендовала задать себе вопрос: что действительно важно успеть до Нового года, а что можно сделать уже в январе?

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова до этого говорила, что главный источник предновогоднего стресса — это миф об «идеальном празднике», навязанный соцсетями и рекламой. Она посоветовала в разгар предпраздничной суеты находить хотя бы 30 минут для себя.

Ранее эксперт перечислила психологические ловушки предновогоднего шопинга.