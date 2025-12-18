Россиянка взяла кредиты, чтобы спасти свой брак, и отдала деньги «потомственной шаманке»

«Шаманка» из Абакана обманула клиентку из Красноярска на 600 тысяч рублей

Жительница Красноярска, пытавшаяся спасти брак, поверила «потомственной шаманке» и потеряла все. Об этом стало известно kp.ru.

В январе 2024 года женщина, чья семья рушилась, откликнулась на объявление, которое разместила на красноярском телеканале 39-летняя мать троих детей из Абакана. Она называла себя «потомственной шаманкой», которая обучилась «сверхъестественному мастерству» у прабабки, и обещала помочь с решением семейных проблем.

Сначала колдунья диагностировала потенциальной клиентке «порчу-рассорку» и предложила погадать на картах Таро всего за 500 рублей. Потом она занялась чисткой ауры, снятием порчи, очисткой кармы мужа и «соединением судеб». Клиентка слепо следовала инструкциям, например, ставила воду с солью на подоконник и произносила нужные «заклинания», а также перевела ведунье, которая запрещала рассказывать родным о проводимых ритуалах, 604 тыс. рублей за полгода.

Но отношения между супругами только ухудшались, а долги росли. После того, как брак женщины распался, она пошла в полицию. Против «шаманки» возбудили дело мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Женщине грозит до шести лет колонии. Она частично признала вину, но продолжила настаивать на том, что «работает исключительно во благо».

