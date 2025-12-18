На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российских водителей обяжут соблюдать указания на электронных табло

Минтранс: указания на электронных дорожных табло и знаках станут обязательным
true
true
true
close
Global Look Press

Российских водителей обяжут соблюдать указания на электронных дорожных знаках и табло. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.

»Минтранс совместно с МВД внесет изменения, которые обяжут водителей соблюдать указания, отображаемые на них. Именно они в реальном времени позволяют информировать водителей о дорожной обстановке, что в свою очередь помогает выбирать безопасные режимы движения», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве добавили, что принятое решение является частью комплексной работы по обеспечению безопасности всех участников дорожного движения.

В сентябре в Совфеде предложили привлекать дроны для автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения. По словам старшего инспектора по особым поручениям ГИБДД России Михаила Котова, ведомство уже имеет опыт использования беспилотных систем. В 2022–2023 годах дроны помогли выявить 35 тыс. нарушений в российских регионах.

Как отметил сенатор Игорь Тресков, необходимо изыскивать новые формы контроля без участия человека. Кроме того, по его словам, требуется прописать порядок закупки дронов регионами, передачи данных в МВД и сертификации «летающих» камер.

Ранее были названы 5 распространенных штрафов для автомобилистов зимой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами