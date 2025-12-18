Российских водителей обяжут соблюдать указания на электронных табло

Российских водителей обяжут соблюдать указания на электронных дорожных знаках и табло. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.

»Минтранс совместно с МВД внесет изменения, которые обяжут водителей соблюдать указания, отображаемые на них. Именно они в реальном времени позволяют информировать водителей о дорожной обстановке, что в свою очередь помогает выбирать безопасные режимы движения», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве добавили, что принятое решение является частью комплексной работы по обеспечению безопасности всех участников дорожного движения.

В сентябре в Совфеде предложили привлекать дроны для автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения. По словам старшего инспектора по особым поручениям ГИБДД России Михаила Котова, ведомство уже имеет опыт использования беспилотных систем. В 2022–2023 годах дроны помогли выявить 35 тыс. нарушений в российских регионах.

Как отметил сенатор Игорь Тресков, необходимо изыскивать новые формы контроля без участия человека. Кроме того, по его словам, требуется прописать порядок закупки дронов регионами, передачи данных в МВД и сертификации «летающих» камер.

Ранее были названы 5 распространенных штрафов для автомобилистов зимой.