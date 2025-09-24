На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дроны начнут использовать для автоматической фиксации нарушений ПДД

В Совфеде предложили использовать дроны для фиксации нарушений ПДД в России
true
true
true
close
Shutterstock

В Совете федерации России предложили привлекать дроны для автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения, сообщает «Коммерсантъ». Об инициативе стало известно на круглом столе 23 сентября 2025 года.

По словам старшего инспектора по особым поручениям ГИБДД России Михаила Котова, ведомство уже имеет опыт использования беспилотных систем. В 2022–2023 годах дроны помогли выявить 35 тыс. нарушений в российских регионах.

Как отметил сенатор Игорь Тресков, необходимо изыскивать новые формы контроля без участия человека. Кроме того, по его словам, требуется прописать порядок закупки дронов регионами, передачи данных в МВД и сертификации «летающих» камер.

В июне 2025 года Telegram-канал Baza сообщал, что в Подмосковье сотрудники ГИБДД массово останавливали грузовики, чтобы проверить их на предмет наличия беспилотников.

«Полицейские массово останавливают для досмотра грузовики под Москвой. По предварительным данным, сотрудники ГИБДД проверяют не только документы у водителей, но и грузовые отсеки фур и «Газелей» на предмет (в том числе) возможного нахождения в них беспилотников», — говорилось в сообщении.

Несмотря на высокую температуру на улице, полицейским тогда запретили работать без бронежилетов. Кроме того, на дополнительное дежурство также были привлечены сотрудники МЧС.

Ранее во Владивостоке оцепили двор жилого дома из-за подозрительного беспилотника.

